's Lands wegen, spoornet en zorgcentra staan deze week allemaal onder het bewind van stuurgroep Lava Lacht Niet, Lul! Maar goed ook, want we tikken rond donderdag de 38 graden aan, dus er blijft vanaf morgenochtend geen maatregel ongetroffen. Ursula von der Leyen heeft zojuist per decreet een EU-luchtmacht opgetuigd speciaal om gestrande automobilisten van de vluchtstrook de schaduw in te airliften. De overheid van Eritrea heeft 300.000 industriële zoutwaterfilters toegezegd zodat de NS op 90 stations waterpunten kan openen en waterwagens naar gestrande treinen kan sturen. Verzorgingstehuizen brengen al hun inwoners uit voorzorg onder op het hoofdkantoor van GroenLinks. En denk trouwens maar niet dat die verkoelende plas water enig soelaas biedt, want de Landelijke Belangenvereniging Blauwalgen heeft in een persbericht laten weten ons "helemaal kapot te maken als we het wagen". Zwembaden durven we om ons moverende redenen ook al niet meer dus het wordt weer eens een moeilijke kudtweek.