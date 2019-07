Boel media over "the squad" dit weekend, waarin er hoofdzakelijk eenzijdig wordt gejuicht over hoe deze vier Democraten van kleur het opnemen tegen blanke boeman Trump. Maar zelfs bij de NOS zijn ze nog zo fair om aan te halen dat de in Somalië geboren moslima Ilhan Omar in het (recente) verleden nogal wat twijfelachtige dingen gezegd heeft over joden, Israël en 9/11 en dat ze voor enkele van die uitspraken zelfs haar verontschuldigingen moest aanbieden. Maakt bij NRC allemaal niet uit: Lotfi el Hamidi noemt Omar, een conservatieve islamitische gelovige met antisemitische trekjes die een strijd tegen westerse vrijheden verwart met een strijd voor gelijkheid, een "nieuwe en betere Ayaan". Daarmee vat hij de tijdsgeest, waarin het policor spook steeds meer terrein claimt, wel aardig samen: een vrouw die zich ontworstelde aan haar geloof (en daarbij behorende dogma's) en zich ondanks het permanente gevaar voor religieuze vergelding ontwikkelde tot een vrijheidsstrijder die wereldwijd ogen opent tegen islamitische onderdrukking, wordt in een voorheen serieuze (en liberale) krant "conservatiever" en minder goed geacht dan een vrouw met een hijab die binnen haar eigen religie als tweederangs onderdaan gezien wordt, maar die wel lekker haar huidskleur in de strijd weet te werpen om HeT wItTe PaTrIaRcHaAt uit te schelden. En zo glijden we steeds verder af.

