Niet zeggen dat u niet gewaarschuwd hebben allemaal want we zijn u as we speak aan het waarschuwen. Het gaat loeihard code gelen vandaag met regen, wind, onweer en hagel. U kunt nergens heen want de code geel geldt van Joure tot Maastricht alsook van Vlissingen tot Delfzijl. Het was u leuk u gekend te hebben allemaal en we spreken u over een paar uur wel weer, als blijkt dat het allemaal reuze meeviel.