Vlak nadat Pim Fortuyn werd vermoord, verraadde GroenLinks-wethouder Jack Bogers via de Vereniging Milieu Offensief aan de vrouw van Volkert van der Graaf dat haar man bij de politie in beeld was als verdachte. Die partijtraditie wordt in Den Haag dapper voortgezet door fractievoorzitter Arjen Kapteijns, die het heel erg belangrijk vindt zich uit te spreken tegen verschrikkelijke dingen zoals het vernoemen van een straat of plein naar Pim Fortuyn. Wat een lelijke politiek.