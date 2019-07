Hoera. Dylan van de Jumbo pakt z'n etappezege. Na een bloedsaaie middag met kerken, kastelen en weilanden was er toch nog wat te beleven in de laatste kilometers. Het hele pak erop gelegd. Het blijft nog lang onrustig bij de NOS. Hilarisch gil-filmpje bij mevrouw Groenewegen in 321.

