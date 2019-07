Goed nieuws voor alle Albanese durfondernemers die dynamische freelancers inzetten om lekker disruptief bestaande markten in Europa uit te dagen: er komt geen visumplicht voor Albanezen in de Europese Unie. Slecht nieuws voor Thierry Baudet: hij heeft vandaag gehoord dat Albanezen "nu ook" zonder visum Europa in mogen, dus hij zit op de Renaissance Reces Vloot heel verontwaardigd een krant van tien jaar geleden door te bladeren. Hoe dan ook. Sinds de visumplicht in 2010 is afgeschaft spreekt iedereen in de onderwereld opeens Albanees en is het aantal verdachte Albanezen verviervoudigd. "Maar de Europese Commissie heeft het kabinet laten weten dat er geen sprake is van een substantiële toename van Albanese misdaden in Nederland." Maar natuurlijk. Vandaar die dalende lijn hierboven.