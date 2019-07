"Be this guy".

Jaja.

Uiteraard weten we helemaal niet waarom die jongen de nazi-groet niet bracht. Hij zat tussen al die anderen, dus kennelijk was hij wel op het nazi-feestje afgekomen. Misschien had-ie wel een stijve arm of zat-ie even niet op te letten.

Maar stel dat hij bewust de Hitler-groet niet bracht en stel óók nog eens dat hij dat uit protest deed, hetgeen buitengewoon twijfelachtig is, dan is nog de vraag of je een oproep moet doen om te zijn als deze jongen. Want waar worden wij toe opgeroepen, wanneer ons gevraagd wordt om te zijn zoals hij? Worden we opgeroepen om niet met de massa mee te hollen? Of worden we, meer specifiek, opgeroepen om niet mee te hollen met een massa die gekozen heeft voor het kwade? Is het eerste het geval, dan zou dat bijvoorbeeld kunnen betekenen dat we worden opgeroepen om niet mee te gaan in die collectieve klimaatdrammerij. Is het tweede het geval, en vinden we dat klimaatdrammerij het goede en niet het kwade in de mens laat zien, dan moeten we op zoek naar dat kwade, dat kwade aanwijzen, constateren dat er grote massa's kennelijk de neiging hebben om voor dat kwade te kiezen, en dan de enkeling oproepen om juist níet diezelfde verkeerde keuze te maken.

En daar zit dus het probleem. Met terugwerkende kracht iemand bewonderen die destijds niet met de massa mee leek te gaan is obligaat, want we hebben inmiddels een historisch onderbouwd oordeel over de vraag of die massa er goed of fout aan deed om achter Herr Hitler aan te lopen/ Maar hoe kun je nu, op dit moment, met eenzelfde graad van zekerheid "het kwaad" aanwijzen?

Ik vrees dat degenen die deze oproep doen vinden dat je op 'this guy' lijkt als je tegen Trump, tegen Wilders, tegen Baudet bent, of tegen iedereen die, geredeneerd vanuit een bepaalde, eng gedefinieerde ideologie als slecht wordt gekwalificeerd, als, om met van Dam te spreken, "een bijzonder minderwaardig mens". Want dat is het bruggetje. Hitler was, zo weten we met terugwerkende kracht, een bijzonder minderwaardig mens, dus het is de kunst om je tegenstander af te schilderen als óók zon'n minderwaardig mens en dan de massa te overreden dat óók zo te zien.

"Be this guy" betekent dan: verketter direct en zonder aarzelen degenen die wij aanwijzen als de verpersoonlijking van het kwaad zoals je met terugwerkende kracht Hitler verkettert. En hoe meer, hoe beter, liefst allemaal, en masse!

De slang bijt zich in de staart.