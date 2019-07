Vrouwen vinden dat ze het recht hebben om ook 's nachts veilig op straat te kunnen fietsen. Het is de taak van de overheid om voor die veiligheid te zorgen. Maar in de uitvoering gaat het mis. Na Marianne Vaatstra en Anne Faber is elk meisje gewaarschuwd. Het gaat ook maar in ongeveer 1 op de 100000 gevallen verkeerd. Bijzonder triest dat een meisje dan toch het gokje waagt om 's nachts om vier uur naar huis te fietsen. Zoveel ouders halen hun kind dan nog op met de auto, no problemo met fiets in de kofferbak. Of bekende fietst mee, of je belt de ouders van een vriendin of zo. Er zijn zoveel truukjes om het te voorkomen.

Het waren de vorige keren niet de AZC's maar gewoon een Hollandse boer met gezin of een geestelijk verminderde. Mijn ouders baden elke avond de rozenkrans en dan baden ze ook voor dit soort gevallen. Het geeft slechts troost. Vraag advies aan het team dat Anne Faber ging zoeken. Mag het dan alsjeblieft een keer zonder die geldvangende Peter R. de Vries?