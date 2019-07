Afgelopen weekend mocht de doodzieke line-up van Awakenings het festivalterrein in Spaarnwoude kapotrauzen en al met al voelt dat toch wat unheimisch, van die verschroeiende technoklappers onder een zomerig zonnetje. Die heb je toch liever in een donker hol met zweet op het dak, zweet in je naad, zweet in je glas, zweet aan je sigaret en zweet in het zakje van je Grapperhaus-apotheek. Enfin, als er ergens een vakgebied is waar de vrouwen het keihard aan het winnen zijn van de mannen (nee niet voetbal) is het wel in de hoek van de ongenuanceerde beukerij. Ruw, rauw, rafelig, hard, geil en Belgisch. Voor Charlotte de Witte, de ongekroonde koningin in het stevigere segment, maken we derhalve graag een uitzondering alsook een diepe buiging. Bent u dan nog niet gehypnotiseerd, dan staat na de klik nog een leuk setje van Amelie Lens (*).