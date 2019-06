En alweer een "teruggekeerde" Syriëganger die wegens gebrek aan bewijs is vrijgesproken.

Je moet ze hierheen halen uit Syrië, want daar kunnen ze niet berecht worden. Dat land mist de "juridische infrastructuur" om die kalifaters te berechten. En dan zouden ze misschien hun gerechte straf ontlopen. In Nederland hebben we die infrastructuur wel. Wij zijn er helemaal klaar voor.

Dat is de redenatie van al die debielen die die smerige ratten willen gaan ophalen. Nou je ziet: of ze worden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs, of ze worden tot een Mickey Mouse strafje veroordeeld (precies de tijd die ze in voorarrest hebben gezeten), en dat is het. Al die arme "naïeve" jihadbruidjes zijn allemaal bereid om hun "straf" hier in Nederland te ondergaan. Gek is dat toch, hè?

(En in Irak is wel een soort juridische infrastructuur, en zijn al verscheidene IS ratten veroordeeld, maar ja, daar kennen ze de doodstraf. Wéér niet goed: haal ze op, anders kunnen ze daar de doodstraf krijgen. Nou ben ik in principe tegen de doodstraf, maar als ik alleen zou kunnen kiezen tussen dát, of mijn land weer moeten delen met die ratten, dan kies ik niet voor dat laatste.