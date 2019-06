Staat ons iets bij van een andere kanselier die ook wel eens trilde maar kunnen er even niet op komen. Maar goed, we gaan natuurlijk geen grapjes maken over de gezondheid van de moeder van het nieuwe Europa, we hebben haar immers zoveel te danken. Bovenstaande fragmentje vond vandaag plaats tijdens het uitzwaaifeestje van MinJust Katarina Barley. Onderstaande fragment, slechts acht dagen oud, was tijdens een G20-top in Berlijn. Toen zei ze na afloop uitgedroogd te zijn; "I've drunk at least three glasses of water and so I'm doing very well now." Nou, leunstoel medici, roept u maar. Wat mankeert onze Angela?