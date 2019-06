Ach, ach, ach, wat een armoede en wat triest. En maar blijven kwetsen en het gek vinden dat je polarisatie in de hand werkt. Prima dat je het niet eens bent met geloof, maar werk dingen dan ook niet in de hand onder het excuus (want zo is het gewoon) "vrijheid van meningsuiting". Dus dan maar bewust blijven kwetsen. Je bent geen haar beter dan al die extremisten. Het slaat echt totaal nergens op, het is niet grappig, het is niet leuk, het dient geen doel. Ja, provoceren zoals meneer van Pegida ook in Eindhoven blijft doen als een kip zonder kop. Edwin maakt een punt, prima. Move on! Maar hij blijft terug komen en provoceren. Als er iets moet veranderen in deze samenleving zijn wij het wel. Wegkijken? Links? Kop in het zand? Wij/zij? Hou toch op man. Allemaal mentaliteit. Daarom weet Salvini het allemaal wel in goede banen te leiden, ondanks de problemen, daarom en in andere landen weten ze vaak wél raad met beleid. Nee, wij zijn zelf het probleem. De Nederlandse mentaliteit is het probleem. Want lekker afgeven, provoceren en zeiken, maar als het puntje bij paaltje komt dezelfde achterlijke debiele partijen blijven stemmen zegt genoeg! Men WIL niet! Dát is het probleem. Verder eensch met Shareholder 2 & Chriet. Doei Nederland.