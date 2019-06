Een man van zijn woord. Die uitdrukking stamt uit christelijk gedachtegoed. Mark Rutte is hervormd (dat wil zeggen, dat hij nog niet van 'PKN' af weet). Aan Mark Rutte kunnen we de teloorgang van het christelijke gedachtegoed opmerken. Europa balkaniseert. Dat wil zeggen: je belooft gouden bergen en je zet ondertussen, terwijl de goegemeente zwijmelt van alles wat er aan hun beloofd is, je eigen wil door. Zelfs president Poetin kan zoiets niet flikken tegenover zijn eigen volk. Wanneer hij iets belooft, dan kan hij niet anders dan zijn woord houden, anders is hij geen Rus (heeft hij geen ballen). In Nederland en omliggend West Europa is 'een man van zijn woord' een historisch of mythisch ding van het verleden geworden. In het verleden hadden we Drees: dat is een man van zijn woord. Tegenwoordig liegt de regeringschef, faket de regeringschef, en in zijn spoor liegt en faket het hele politburo achter hem aan. Zo gaat het ook in GB, in FR, in BE en DE. Er is veel kritiek op de islam, omdat je daar tegen kaffers mag liegen en faken dat het een lieve lust is. De islam rukt op vanuit de balkanisering.