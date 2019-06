En dan schakelen wij nu live over naar Brussel, waar de regeringsleiders gaan bepalen wie de komende vijf jaar welke luilekkerfunctie krijgt van uw belastingcenten. We hebben helaas geen beeld want het gebeurt uiteraard allemaal in een (ook van uw belastingcenten betaald) achterkamertje. De procedure is vrij eenvoudig: elke regeringsleider neemt de wortel van de plaats in het alfabet van de beginletter van zijn land en dan mag degene die het dichts bij pi zit een getal onder de 17 noemen, als je daar 6 bij optelt heb je de eerste letter van de naam van de Eurocommissaris voor Buitenlandse Zaken en als die uit een land met een P komt, moet Macron een dartpijltje gooien en waar dat het dichtst bij in de buurt komt is dan de jack in the box, als die niet uit een land met een P komt, moet Duitsland verdubbelen en als je dan de acht terugneemt op de vrouw en je stift op de boer (nooit doen eigenlijk) dan wordt Frans Timmermans tenminste geen voorzitter van de Europese Commissie. Mark Rutte krijgt trouwens niet (wij herhalen: niet) een functie in Brussel. Doorstepinterview met de MinPres over MH17 na de break.