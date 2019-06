Invalide met Turks vermogen vrijuit voor uitkeringsfraude

De gemeente Gooise Meren is door de rechtbank Midden-Nederland op de vingers getikt omdat zij haar boekje te buiten is gegaan bij onderzoek naar vermogen in het buitenland. Een uitkeringsontvanger bleek weliswaar onroerend goed in Turkije te bezitten, maar het onderzoek waar dat uit bleek, had niet mogen worden uitgevoerd omdat hij niet aan de selectiecriteria voldoet.

Twee halve huizen en een perceel

De inwoner ontving sinds 2009, toen hij ‘lichamelijke beperkingen’ opliep, gedurende verschillende periodes een bijstandsuitkering. In die tijd erfde de man drie stuks onroerend goed in Turkije, waarvan hij geen melding deed bij zijn gemeente. Samen met negen anderen werd hij in 2016 geselecteerd voor een themacontrole ‘Vermogen in het Buitenland’. De mensen werden onder meer geselecteerd omdat zij in Turkije zijn geboren of in bezit zijn van een Turkse nationaliteit. Daarnaast was van belang dat zij voor 1981 zijn geboren én dat zij regelmatig op vakantie gingen naar Turkije. Nadat de man was geselecteerd, bleek uit vervolgonderzoek in opdracht van Bureau Buitenland dat hij tijdens zijn uitkeringsperiode twee huizen voor de helft op zijn naam had staan en daarnaast een grondperceel bezat. Daarop werd ’s mans uitkering ingetrokken en teruggevorderd.

Niet meer regelmatig op vakantie

Door dat besluit zette de rechtbank een dikke streep. De man had namelijk helemaal niet geselecteerd mogen worden omdat hij, sinds hij in 2009 een lichamelijke beperking had opgelopen, niet meer regelmatig op vakantie naar Turkije kon gaan. Hij voldeed dus niet aan het derde selectiecriterium en had zodoende niet voor vervolgonderzoek in aanmerking mogen komen. Dat de gemeente alsnog bevoegd is om onderzoek te doen naar de financiële situatie van uitkeringsgerechtigden, en dat er aanknopingspunten waren die op fraude wezen, rechtvaardigt volgens de rechter alsnog niet dat de gemeente het verzamelde bewijs tegen de inwoner gebruikt.

