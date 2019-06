Twee toestellen met daarin "ervaren vliegers" zijn boven Willemstad in botsing gekomen. Eén toestel is neergestort en de beide inzittenden zijn daarbij overleden. Het andere vliegtuig is veilig geland. De toestellen waren vertrokken van "Breda International Airport", wat gewoon een strook gras bij Bosschenhoofd is. [Edit: Ohnee, tegenwoordig is er een verharde start- en landingsbaan.] Bosschenhoofd ligt bovendien dichter bij Roosendaal dan bij Breda, dus het zou derhalve beter "Roosendaal International Airport" kunnen heten, al was het maar omdat zulks de kolderiekheid van de benaming zou onderstrepen. Hoewel je natuurlijk wel na het opstijgen meteen zuidwaarts kunt zwenken om in drie minuten boven België te zijn en da's best internationaal. Dit geheel terzijde verder. Liveblog bij Omroep Brabant.

Update: Beide toestelen zijn Piper Cubs van Vliegend Museum Seppe. Foto's na de breek.