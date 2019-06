Gisteren is in Heerhugowaard een 15-jarig meisje doodgereden. De politie zoekt getuigen en onderzoekt of er sprake was van een straatrace. Dus bij dezen een boodschap aan alle misbaksels die hun gevoel van eigenwaarde ontlenen aan heel hard gaan in een apparaat dat levensgevaarlijk is voor anderen zoals 15-jarige meisjes. Stop daarmee. Nu. Voor altijd. Kom niet aan met 'ik doe wel voorzichtig' want je doet het nooit voorzichtig genoeg en als je denkt dat wat voor plezier dan ook de begrafenis van een 15-jarig meisje waard is dan moet je je rijbewijs inleveren en je melden voor vrijwillige opname in de dichtstbijzijnde GGZ-kliniek. Straatracers zijn klootzakken. Allemaal.