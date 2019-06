In onze studententijd was de enige huilkamer die wij kenden onze eigen kamer na weer een avond vol afwijzingen en te veel bier voor te weinig geld. Maar in Nijmegen kunnen studenten tegenwoordig ook terecht in De Radboud Huilkamer voor als ze een heel moeilijk tentamen moesten maken of tevergeefs hebben gesolliciteerd naar een PhD-plek in Eindhoven. Het is allemaal reuze luchtig en ludiek natuurlijk dus die kamer zit binnen de kortste keer vol met realistische duiders die zich afvragen of dit land ons land nog wel is. Jankerds!