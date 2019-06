Altijd dat slappe gelul over we wonen in het beste land ter wereld en we hebben het nog nooit zo goed gehad. Lulkoek. Voor de migratiestroom was het beter qua huisvesting in de grote steden. Half jaar voor de massale immigratiestroomk stond ik plaats 17 van de 200 na 9 1/2 jaar op de wachtlijst te hebben gestaan. Een half jaar daarna plaats 912 van de 1100. Voorrangsregelingen zijn versobert en praktisch alles gaat met voorkeur naar statushouders.

Enkele jaren gelden was de belastingdruk lager. 10 jaar jaren geleden waren de zorgkosten een stuk betaalbaarder. Etc....

Dat gemekker van: we hebben het nog nooit zo goed gehad slaat nergens op.

Dat ten eerste.

Ten tweede, ook al zouden we het nog nooit zo goed gehad hebben, wat niet zo is, is het feit dat we het goed hebben een vrijbrief om dingen te verkloten? Je tuintje staat er mooi bij zeg, prachtig, dan is het helemaal niet erg als ik er even een paar planten uit ruk. Het ziet er immers prachtig uit, kan best wel wat stuk dus.... Dat klinkt niet echt logisch, of wel ?

Daarnaast... We hebben het goed. Weet je waardoor dat komt: omdat het in de Nederlandse mentaliteit verankerd zit om te kijken waar het beter kan. Dat is die "klaagcultuur" van je. Dat is niet "klagen" dat is kijken war er ruimte is voor verbetering. Niet tevreden zijn met wat je hebt zorgt voor verdere ontwikkeling.

Culturen die dat niet hebben noemen wij tegenwoordig de derde wereld. Zolang je lemen hut goed dichtgesmeerd is met stront en de waterput maar 15 kilometer lopen is gaat alles toch goed? We zitten beschermt en hebben water tenslotte. Houden zo!



Dus....