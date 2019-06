Wat een bullshit..

En daarom hebben we in woningen het fenomeen potentiaal vereffening.

De waterleiding die binnen komt zit direct vast aan je aardpunt wat ook direct vast zit aan het staal in je fundering (als het goed is).

Ook bij vloerverwarmings netjes is de vloer geaard op het centrale aardingspunt.

Als er iets gebeurt zal het hele huis en alles wat eraan gerelateerd is "vereffend" worden.

En dat is dan in het geval dat de bliksem naast je huis inslaat in de straat waaronder de waterleiding zich bevindt.