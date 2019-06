Wat de kabinetten Rutte tot nu toe vooral hebben gedaan is het duurder maken van zaken waar je niet omheen kunt.

Energie. Zorg. Voedsel. Wonen. Water.

Dus wat deze mevrouw zegt past gewoon in het patroon. Ik ben niet vergeten waartoe Rutte tijdens de crisis in zijn lichte paniek opriep; 'mensen koop die auto, koop dat huis'. Het geld moest en zou rollen. Maar de mensen kochten geen auto, en kochten geen huis. Dus toen de portemonnee niet goedschiks open ging, moest het kwaadschiks. En hoe kun je dat beter doen dan simpelweg alle essentiële zaken die je nodig hebt voor je nakende bestaan lekker hoog te gaan belasten. Er is geen alternatief voor. Je móet wel 'kopen'.

En de mooiste kapstok ooit voor ál die über-flauwekul: het klimaat. Gvd wat zullen ze met alle hysterie daaromheen blij zijn. Laat ze maar protesteren, zal Rutte binnenskamers zeggen, laat GroenLinks maar de barricaden op gaan, stook de kindertjes maar lekker op, laat de mensen maar geloven dat we allemaal eraan gaan als 'we' niets doen. Zolang ze bang zijn, betalen ze veelal zonder al teveel morren. En als het echt ingewikkeld word dan wijzen we naar Brussel of gaan smijten met op goedkope emoties gebaseerde containerbegrippen als 'denk aan Uw toekomst', mocht dat niet direct werken dan brengen we het ultieme belegeringskanon in stelling: 'denk aan Uw kinderen!'

Dan gaat jan lul wel overstag.

Maar het zijn gewoon leugens en een vorm van opruiing en bewust verspreiden van nepnieuws, met als meer lasten, meer geld uit Uw zak te halen. Want wij zijn te rijk, de rest van de EU is te arm. De welvaart van de Nederlandse burger MOET en ZAL via een transferunie naar de Zuidelijke landen gaan. Anders faalt de EU sowieso. De bedrijven mogen niet zwaarder belast worden want die zijn te volatiel in vestigingsland, dus moet de burger lappen. En dat doen ze dan maar zo. Over een paar jaar krijg je een belasting op ademen, het zou me werkelijk niet verbazen. Want je ademt CO2 uit en tsja. CO2 he. Dat moeten we niet willen met zn allen. Dus op lucht inademen komt een belasting. Heb je een grote tuin met veel zon? Extra betalen. Want die zon mag ook niet gratis zijn.