Het is een grote puinhoop bij de instanties die gaan over de NL kinderen, Jeugdzorg voorop.

Ik heb er nu een tijdje mee te maken (zijdelings) en val van de ene verbazing in de andere.

Vandaag diende er toevallig een rechtszaak , en in de stukken die ik van de week gelezen heb staan zo veel fouten of bizarre suggesties.

Grootste fout : er staat dat er sprake is of vermoedens zijn van ‘radicalisering en/of criminaliteit’ , dit is waarschijnlijk vergeten weg te halen uit het template want de persoon hangt geen geloof aan ( en al helemaal niet islam ) en heeft nog nooit een strafbaar feit gepleegd of is daar mee bezig op welke wijze dan ook.

Gelukkig heeft Jeugdzorg excuses aangeboden voor deze grove fout maar dit is het topje van de ijsberg.

Het is gelukkig bijna allemaal achter de rug, en waarschijnlijk gaan we de media ( GeenStijl als eerste ) de volledige clusterfuck vragen te publiceren.