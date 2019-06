Waar komt toch de drang vandaan om oud-politici na verloop van tijd weer elders een nieuw baantje in de schoot te werpen?

Nu is het Pechtold die, na het slopen van zijn partij en de partijbeginselen, het Binnenhof mag opkalefateren. Daarvoor was het Femke Halalsema die "nooit meer in de politiek" zou gaan maar, ondanks tegenstand van de inwoners, burgemeester van Amsterdam werd. En zo'n beetje alle burgemeestersposten worden opgevuld met drop-outs uit de Haagse politiek.

Vanochtend las ik een artikel over een biografie van Camiel Eurlings. Kent u die nog? De Prodigy heeft nog een liedje over hem gemaakt.

Hij was de mooiboy van het CDA, hij zou wel eens even het CDA bij de jeugd op de agenda zetten. Nou, bladert u even door uw agenda: Camiel staat er niet meer in. Zijn vader was burgemeester van Valkenburg. Een grotere kwal kun je je als stad niet voorstellen en als een klein kind dreef hij voortdurend zijn zin door. Zijn zoon, latent homoseksueel, zou ook zijn opwachting in de politiek maken en via zijn vader werd hij het CDA in geloodst. Hij werd minister van Verkeer en Waterstaat maar werd alweer snel afgedreven. Hij werkte nog even bij KLM waar hij snel werd weggejaagd, daarna bij American Express en toen bij het IOC. Ja, het IOC is ook zo'n perron voor uitgerangeerde politici en prinsen. Maar nadat hij z'n vriendin een flinke aframmeling gaf was hij ook bij het IOC ongewenst. En nu zit hij thuis. Maar hoe lang nog? Mark my words, die griezel duikt vroeg of laat weer ergens op voor een volstrekt irrelevante functie waar hij de enige keus voor blijkt te zijn. Die jongen moet toch ergens z'n boodschappen van betalen, niet?

Ik zal altijd met een boog om hem heen lopen, de griezel.

"Smack my bitch up!"