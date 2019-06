:

"Je weet niet waar je het over hebt"... ook lekker pedant en zinledig.

Dat "marktfalen" bied ik hierboven dus al een oplossing voor. Ondanks dat ik uiterst skeptisch ben over de ernst van klimaatverandering door de mens, bied ik een compromis en oplossing. Eentje die niet inhoudt dat we de economie acuut wurgen door ineens de gaskraan dicht te draaien of onmiddelijk alles met zonne- of windenergie te moeten doen. Die niet als excuus kan worden gebruikt voor lobby's die hypocriet beweren dat je geen vlees mag eten of autorijden namens het Klimaat, maar wel onnodig met OV rijden of onbeperkt kinderen uitpersen.

Als je eens een geschiedenisboek zou raadplegen, om je eigen pedanterie op je terug te werpen (en ja, ik weet dat je dit best wel weet), zou je zien dat overheden die tot in detail probeerden de economie te plannen, zoals het vroeger Oostblok, China voor Deng Xiaoping en het huidige Noord-Korea, daar doorgaans weinig succesvol in waren. Kijk alleen al naar de huidige staat van Venezuela, nota bene een olie(domme)-staat. Want bureaucratische monopolies werken niet, en een handvol ambtenaren weet het niet beter dan miljoenen burgers, duizenden bedrijven, wetenschappers en experts die samen en\of in concurrentie zoeken naar de beste oplossing.

Om je vergelijking met Tata te nemen: fijn als de overheid belasting of boetes heft op ongewenste uitstoot. Minder goed idee om Tata Steel dan maar te sluiten en duizenden mensen te ontslaan of hypocriet het land uit te jagen om elders nog meer grafiet te laten regenen. Of ambtenaren voortaan te laten bepalen hoe Tata Steel gerund moet worden. Of dat we dan maar moeten overstappen naar een ander product i.p.v. staal en aluminium, toevallig ook nog geproduceerd door een vriendje van de ambtenaar of politicus in kwestie.

En volgens mij ben je intelligent genoeg om bovenstaande te begrijpen, maar iets of iemand beweegt je ertoe om jezelf in de meest bizarre mentale kronkels te wringen om toch te pleiten voor meer overheid, meer regeltjes, meer Brussel, hogere lasten en meer willekeurige en schijnheilige betutteling. Je hebt kennelijk een sterk persoonlijk financieel of emotioneel belang bij het koste wat het kost in stand houden van de status quo en voortzetting van centralisatie, machtsconcentratie en overregulering. Anders kan ik die selectieve blindheid van jou en Beste Landgenoten of Berbaar niet verklaren. Duidelijk niet dom, maar toch expres niet van een alternatief willen weten.