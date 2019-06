Vandaag een extra dikke Pinksteraflevering van mijn feuilleton, hoofdstuk 2 alweer. Als het goed is, worden het in totaal 52 afleveringen, een compleet jaar dus, van deze parallel met de roman van Eren Y. verschijnende verhalen voor bij de centrale verwarming, een onverbiddelijke literaire kiloknaller.

Ik zou mijn stijl willen noemen: poëtisch realisme, met stukjes spek van absurdistische en slapstick humor. Vol met stomende vanilleseks en kwinkslagen naar de literatuur, geschiedenis en popmuziek.

Zoek de parafrases! Degene die ze allemaal vindt, mag iets leuks uitzoeken voor zichzelf op Pornhub!

Komtiedan, hè:

.HOOFDSTUK 2. UNDER PRESSURE

Hij had behoorlijk makkelijk een kamer kunnen vinden. Het huis bevond zich in de Sarphatistraat aan de grens van de Plantagebuurt. De hospita was een fragiel oud vrouwtje van in de 80 jaar, die de gehele dag in haar keukentje op de begane vloer de wacht hield, terwijl haar TV op een keihard volume aanstond in haar woonkamer.

Op een heldere nazomerdag stond hij op na een goede nacht slaap, met een overweldigend gevoel van inspiratie en energie.

Inspiratie om dan nu eindelijk eens echt daadwerkelijk te beginnen met zijn eerste baanbrekende roman.

Hij zette de veranda deuren naar de binnentuin wijd open.

De tuin was uitermate verwaarloosd en verwilderd, achterin stond een schuurtje met afbladderende verf, waartegen totaal verroeste fietsen, waarbij het rubber van de banden zelfs was vergaan.

Hoe lang stonden fietsen daar al zo, misschien wel 20 jaar.

De achterkant van de huizen toonde minuscule balkonnetjes, volgezet met kratjes en troep, de meeste ramen waren met vergeelde gordijnen gesloten.

Maar in de verwilderde tuin krioelde het van leven, een laatste vlinder, klaprozen, allerlei vogeltjes, zelfs ontsnapte parkieten leefden in het struikgewas, wat leuk was om al peinzend naar te kijken met een koffiemok in de hand.

Hij zette zich schrap achter zijn typemachine, die al geheel strijdklaar, afgetankt met vers papier, voor hem stond, al vanaf zijn intrek in dit huis, 2 weken geleden.

Waar te beginnen? Hoe te beginnen? Wat wou hij eigenlijk zeggen? Waar wou hij eigenlijk heen?

Hij peinsde en peinsde.

Het is uitermate belangrijk om een goede beginzin te hebben in het leven. Dan volgt de rest vanzelf en volautomatisch.

Maar Hij Kon Er Niet Op Komen.

Hij probeerde wat willekeurige zinnen, zoals: "De kip loopt door de tuin, en: Kom van dat dak af, ik waarschuw niet meer."

Dit alles om los te komen, waarna de woorden zouden vloeien als hete lava uit zijn roodgloeiende breinvulkaan, die onder hoge druk alinea na hoofdstuk zou vullen met briljante literatuur.

Hij begon te typen:

Alleen werk en geen lol maakt van Jaap een saaie sul.

Alleen werk en geen lol maakt van Jaap een saaie sul.

Alleen werk en geen lol maakt van Jaap een saaie sul.

Alleen werk en geen lol maakt van Jaap een saaie sul.

Alleen werk en geen lol maakt van Jaap een saaie sul.

Toen hij zo een pagina had volgetypt, zag Elan dat de letter "e" en de letter "o" geen duidelijk reliëf hadden; er was geen wit binnen in de letters.

Dit ergerde hem mateloos, en hij maakte de kap van de typemachine open, en begon met een afgebroken lucifer in de desbetreffende letters te peuteren om het vuil eruit te halen.

Ook had hij gemerkt dat de arm met de letter "l" steeds bleef hangen, en niet terugkeerde naar de beginpositie.

Dit was misschien op te lossen met naaimachineolie of iets dergelijks, maar dat had hij niet in huis op dit moment.

Op deze manier kwam hij nooit toe aan het schrijven van zijn baanbrekende roman, en zou hij nooit rijk en beroemd worden en een Nobelprijs voor literatuur krijgen op zijn 50e voor zijn gehele oeuvre.

Hij moest dit eerst oplossen, want anders kon hij absoluut niet verder. Hij wilde NU verder, hij voelde dat hij inspiratie had, al had hij tot nu toe nog niks concreets op papier gezet, en had hij ook nog niet eens een vaag idee waarover zijn roman zou gaan.

Maar hij had goede hoop dat dit vanzelf zou komen, als hij eenmaal de ideale schrijfomstandigheden had gecreëerd, en hij er helemaal klaar voor was.

Maar nu moest hij snel een oplossing zoeken voor de schrijfmachineproblemen.

Hij had het ding voor 15 gulden gekocht op het Waterlooplein, en op dat moment werkte alles schijnbaar naar behoren, wat werd voorgedaan door de verkoper, die blij was om eindelijk van het stuk verdriet verlost te zijn. Heel slim had die natuurlijk niet de letter "l" gebruikt bij de demonstratie en ook de letter "o" vermeden.

Kortom, hij was opgelicht. LOL.

Koortsachtig dacht hij na. Misschien kon hij bij zijn mede huisgenoten vragen of zij misschien naaimachineolie hadden?

Hij klopte aan de deur bij de Indische man, die naar buiten kwam met een sterk geurende en knetterende kretek sigaret in de mond en gekleed in een batik shirt. Aan zijn vinger een zilveren ring met een knoeperd van een onyx halfedelsteen erin, een zogenaamd tijgeroog.

Adu, hij had geen naaimachineolie, dus hij kon hem niet helpen. De man wilde graag nog verder praten, maar Elan had op dit moment geen tijd voor traag stromende verhalen over tempo doeloe uit de gordel van smaragd, en bovendien heeft van Heutz ook wel goede dingen gedaan zoals autobanen aanleggen en de werkloosheid oplossen in de kruidnagelindustrie. Hij bood bij het weggaan een kretek sigaret met een besuikerde filter aan uit een rood pakje van het merk GUDANG GARAM, wat zoutschuur betekent.

De volgende was de joviale Limburger, die reeds met een flesje bier in de hand en slordig gekleed hem het advies gaf om naar de V & D te gaan, die hadden namelijk alles. Maar dan zou hij een halve dag aan tijd verliezen, en zijn meesterwerk moest NU begonnen worden, hij had wou geen tijd verliezen.

Als laatste ging hij naar de deur van het "mysterieuze meisje".

Hij wist dat ze thuis was, want hij rook een doordringende geur van wierook uit haar kamer, en ook hoorde hij muziek spelen.Hij hoorde haar de muziek zachter zetten, en ze kwam naar de deur.

"Oh!, ben jij het," zei ze. Hij was blij verrast dat zij blij was hem te zien, want hij vond haar ook leuk, al van de eerste keer dat hij haar had gezien. Ze had hem toen verteld dat ze Duits studeerde aan de Universiteit. Ze was al jaren bezig met haar eindscriptie. In die tijd kon men jaren over een studie doen als men dat wilde.

Ze was gekleed in een lange hippie jurk met ontelbare kleine knoopjes. Heel even viel zijn oog op het reliëf van haar slipje door de katoenen kaftan, ze had perfecte slanke heupen en een rank figuur.

Ze was blootsvoets, en ze had de allerliefste mollige teentjes ter wereld. Als smakelijke witte chocolaatjes zaten die vast aan een sierlijk gevormd voetje met de perfecte verhoudingen van de gulden snede. Haar schoenmaat moest wel het perfecte ronde getal 36 zijn.

In haar kamer hing een poster van Nick Cave, een Australische lelijkerd van jewelste, en ook zag hij een klein dressoir met daarop een beeld van de Hindoestaanse god Shiva met de ontelbare armen. Zolang hij danst, gaat de wereld niet te onder en Shiva's dans eindigt nooit.

En al die armen zijn natuurlijk ook handig bij het boodschappen doen op de markt, met al die plastic zakjes met curry en zo.

Links en rechts van het beeldje stonden stokjes met champaca wierook zachtjes te walmen.

"ja, ik wou vragen of je misschien toevallig naaimachineolie in huis hebt, mijn typemachine is vastgelopen....... WORDT VERVOLGD