Uit de tijd dat de muziek nog vies was, de tourbus gaar, de drugs fijn en de seks ruig, of allemaal andersom, we weten het ook niet meer. Zo'n chaotische tour met naast Bob Dylan onder anderen Joni Mitchell en Joan Baez zien we tegenwoordig niet meer, alles draait maar om geld geld geld, en in Nederland al helemaal niet. Die van Bløf hebben ooit een dode vis op het strand gevonden en Kensington had ineens een andere zanger, dat was allemaal ook heel erg cool. Wie meer wil weten over de tour kan hier een stukje lezen en over een paar dagen dropt Scorsese zijn film op Netflix. Goed opletten want dan ben je weer helemaal DWDD-fähig.