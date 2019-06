Als een landgenoot goed is in sport kijken wij chauvinederlanders er ineens naar. Dankzij Barney ging iedereen aan de pijlen, dankzij Max Verstappen kijkt men F1, dankzij Tom Dumoulin vinden we ineens niet meer dat goede wielrenners per definitie drugs gebruiken, schaatsen is al jaren populair en in de tijd van Pieter van den Hoogenband en Maarten van der Weijden waren er mensen die het leuk vonden om in het water te spartelen - met intenties, dus niet recreatief laf een glijbaantje hier en daar afdalen. Enfin, alleen mannentennis kunnen wij Nederlanders nooit leuk vinden, want we hebben alleen Robin Faalhaase en die mag altijd in de eerste ronde z'n spulletjes weer pakken, muziek uit, en dan hop naar een of andere Challenger waar niemand hem serieus neemt. Wel dapper dat-ie het blijft proberen. Bij gebrek aan Hollandse helden kijken we derhalve gewoon naar de groten der aarde. Geef het maar een kans. Oude baas en GOAT Roger Federer versus gravelkoning Rafael Nadal. Dé Klassieker, live op Eurosport. We kiezen geen kant maar hup Roger.

UPDATE: 3-6 Nadal

UPDATE: 4-6 Nadal

UPDATE: 2-6 Nadal en game, set, match.