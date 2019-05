Padvindersleider Edwin Wagensveld en zijn spandoekbejaarden van de Pegida-abteilung Holland willen zondag weer eens gaan ravotten bij de moskee. Komt gedonder van, want moslims trekken kritiek op hun introspectieve handel en wandel nou eenmaal uitermate matigjes. Enfin, Hafid Bouteibi van de Eindhovense PvdA vindt allemaal dingen van die Pegida-demonstratie; hij vindt dat Wagensveld en consorten maar een keertje op moeten bokken, bijvoorbeeld. "Het moet maar een keer afgelopen zijn met de provocerende houding van Pegida. Een dergelijke manifestatie past niet in de inclusieve stad die Eindhoven wil zijn." Nu kun je heel veel dingen vinden van de manier waarop Pegida haar ongenoegen tegen antisemitisme, homohaat en vrouwenvernedering uit, maar feit is wel dat ze in Nederland Ons Land het récht hebben om regressief gedachtegoed aan de kaak te stellen.

WAT SCHETST NOU ONZE VERBAZING - of niet natuurlijk. Hafid stond met zijn bakkes vooraan te roeptoeteren over vrijheid van meningsuiting toen ex-burgemeester Rob van Gijzel de loopbrug ophaalde voor antisemitische en antihomoseksuele haatislams. "Dat is een kans voor media en politici om de vrijheid van meningsuiting toe te passen. Luister naar de ander en geef elkaar de tijd het uit te spreken. Al zint de mening van de ander jou niet. Dat is de enige manier om tot toenadering te komen. Als je het niet doet, geloof je eigenlijk niet echt in de vrijheid van meningsuiting."

Ja Hafid! Het is een kans voor media en politici om de vrijheid van meningsuiting toe te passen, Hafid! Luister naar de ander en geef elkaar de tijd het uit te spreken, Hafid! Al zint de mening van de ander jou niet, Hafid! Dat is de enige manier om tot toenadering te komen, Hafid! Als je het niet doet, geloof je eigenlijk niet echt in de vrijheid van meningsuiting, Hafid!

Trap er niet in, mensen. Hafid is een SPION

INSTA-UPDATE: Eindhovense chapter van KOZP, WEARE1, doet vandaag - vrijdag - tegendemo.

UPDATE: Pegida zondag gaat niet door. Mag niet van de burgemeester. Want het was Pegida dat slaags raakte met de politie, ofzo.