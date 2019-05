Doe niet aan jezelf uithongeren. Dat is niet cool. Met hoofdletters: dat is Niet Cool. Doutzen Kroesianen zijn niet representatief voor de rest van de planeet. Eet gerust een boterhammetje meer. Koop taart voor je moeder. Het is niet sexy als we je ribben kunnen tellen. Het is niet erg als duim en wijsvinger niet meer om je pols kunnen. Een gezicht bestaat uit meer dan jukbeenderen alleen. Het is stom om onder de vijftig kilo te wegen. Je bent geen kind van twaalf. Je bent niet dik. Je bent geen varken. Je bent niet vies. Het is een overwinning als je minikleding je niet meer past. Tuf pro-ana-coaches in de bek en schop ze in de ballen. Een anorexiacoach is geen diëtist. Het is een lul. Stuur nooit naaktfoto's naar iemand en zeker niet naar een wildvreemde klootviool. Hij helpt je niet. Hij is een lul.

Wacht, er zijn dus ook VROUWEN die hun eigen soort kapotmaken???

"Om te weten te komen wie die pro-anorexiacoaches zijn, plaatsten de onderzoekers twee nepprofielen op openbare fora van meisjes met anorexia die hulp zochten bij het afvallen: Jisse van 14 en Sarina van 15. Ze kregen binnen korte tijd 45 reacties van pro-ana-coaches. Dat bleken vrijwel allemaal mannen. Meer dan de helft vroeg vrijwel direct om foto's, liefst in ondergoed of naakt, als 'bodycheck'. Een aantal bood afvalhulp aan in ruil voor fysieke seks."