Okee. We zeggen het nog één keertje. We hadden ze alle 26 goed afgelopen donderdag, daarmee was GeenPeil de grote winnaar van de Europese verkiezingen. Maar wie ook gewonnen heeft, is de PvdA. En wel dankzij het Timmermans-effect. Ja dat leest u goed. Het Timmermans-effect. Wij dachten dat het Timmermans-effect iets was op een bijsluiter op Brusselse levertraan maar we hebben van Ome Maurice geleerd dat er mensen in Nederland bestaan die Timmerfrans een fijne vent vinden. Snappen we nog steeds helemaal niks van, eigenlijk. En we zijn niet de enige.