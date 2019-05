Nou ja, ik heb bij de PS verkiezingen PVV gestemd, maar vorige week voor de Europese weer "gewoon" VVD. En gezien het stemmen vóór "homogenezing", althans niet voor een verbod van die eng-christelijke hocuspocus (hoc est corpus), ben ik daar niet rouwig om.

Wat willen die kut-gelovigen nou toch? Wat gaat het hun aan hoe iemand gelukkig wordt? Met iemand van het andere, dan wel hetzelfde geslacht. Big deal, zeg. En wat als "genezing" uitblijft? Vliegen we dan "the likes of Steven Anderson" in? Die heeft namelijk vrij radicale oplossingen voor het "homoprobleem". Of anders kunnen we ook nog wel voor "oplossingen" terecht bij onze vrienden van het geloof van de vrede.

Gelovigen...... Geloven doe je maar achter de voordeur en in je clubhuis, en daarbuiten doe je "normaal". En zoals lang geleden (2007) Paul Cliteur op de achterkant van zijn boek Moreel Esperanto al schreef:

"Het staat iedereen vrij te geloven in heksen, kabouters, elfen, feeën, zeemeerminnen, in de liefde, in de laatste zijnsgrond, het 'Ganz Andere' en in aliens. Maar wanneer de wereldleiders oorlogen beginnen op basis van berichten die zij menen te hebben ontvangen uit een andere wereld, dan heb je wel een serieus probleem."

En Paul Cliteur wordt de aanvoerder van FvD in de Eerste Kamer?!?! Paul, Paul, Paul toch, ik zou maar eens een hartig woordje met Thierry gaan spreken, want hij snapt een aantal zaken toch erg slecht, blijkt telkens.