Grunneger hier:

Tsja… er is ontzettend veel geld verdiend aan het gas.

Maar de politiek traineert de boel al jaren. Ze zijn wel wat aan het minderen, maar dat werkt natuurlijk niet.

Het is niet zo dat deze aardbevingen ineens ophouden wanneer je minder of geen gas naar boven pompt.

Dat is een proces van jaren geweest en het zal ook nog jaren doorgaan.

De schade is bekend, maar dan zeggen ze gewoon ‘dit komt niet van de bevingen’.

Mensen krijgen ene expert na de andere over de vloer en weten niet waar ze aan toe zijn.

Nu is het wel zo dat de grootste schade gewoon aan “olle kwinten” zoals we hier zeggen: oude krotten is ontstaan.

Slecht metselwerk, enkelsteense muren. Dat gaat eerder stuk uiteraard.

Want als het echt een ramp zou zijn, zouden alle huizen in die straat / dorp gestut moeten worden… en dat is niet zo.

Het zijn er maar een paar.

Maar zonder het gas hadden ze niet gestut hoeven worden, uiteraard.

Als je wat stukmaakt, moet je daar voor staan dat het weer goed komt.

Doe dat dan ook!

Maar het gebeurt mondjesmaat. En dan is de boel vers gestuct, en dan nu weer scheuren.

En de mensen moeten het al voor de Helsdeuren wegslepen.

In plaats van dat ze nou alle woningen gaan versterken en gewoon doorgaan met het gas, moet NL nu totaal van het gas af.

Puur politiek besluit.

Gas uit Rusland mag niet want Rusland is FOUT.

En dit terwijl je in Duitsland een premie krijgt als je je op gas laat aansluiten…..

Puur politiek spel dus. Heel vies!

Vroeger ging de bus langs mijn ouderlijk huis. Nou dan rinkelden de kopjes in de kast.

Hoorde je niemand over.

Hier zit ook een scheur bij de voordeur. Komt ook van de bus die hier vroeger langs reed.

Koop de mensen uit, bouw nieuwe huizen, versterk waar mogelijk en ga gewoon door met pompen.

Want die bevingen blijven nog tientallen jaren doorgaan. Daar ben ik van overtuigd.