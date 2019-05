Zoals onkruid, onkruid is stom, en corruptie, corruptie is ook stom. Ooit gehoord dat geluk en liefde welig tieren? Nou dan. In casu tiert de corruptie welig bij de politie. De corruptie is zelfs groter dan ooit, blijkt uit het jaarrapport 2018 van het OM, dat werd ingezien door De Telebelg. Die lek- en corruptiezaken zijn voor een groot deel de schuld van de allochtonen, concludeerde iedereen en de Volkskrant een jaar of twee geleden al. Volgens Wokelord Wilting zelfs een probleem dat 'al jaren' speelt - er is alleen geen mankracht om er wat aan te doen. Dus dan kunnen wij nu een heel jankverhaal gaan ophangen over hoe het kan dat er zo veel corruptie is bij de politie en wie daar de schuldige van is, maar als je trots als een haan met drie lullen (of gaat dat spreekwoord anders) met allerlei politiek-correcte diversiteitsquota in je hand de kraan wagenwijd opendraait, zonder de zeef eronder te houden - dat lijkt ons eender wie bij iedere sollicitatieprocedure het minste dat je kan doen - dan moet je ook niet gaan mekkeren als je klonten krijgt.