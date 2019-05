Effe terzijde. Op de Duitse tv thans een programma met de naam: "Im namen des Volkes."

Zie het al voor me als je alleen al deze aankondiging aan een linkse Nederlandse koppenlezer toont: "He bah wat is dat voor iets fascistisch? "In de naam van het Volk?" 1933 all over."

Nou domme links zeloot, sub titel is "Deutschland fragt zum Grundgezetz." Maw een discussie of de Duitse grondwet nog up to date is, uitgezonden door de Merkel zender ARD. Dus fascistisch? Mwah. En ere wie ere toekomt. Prima discussie programma. Men is nml bezig met hoe modern de Duitse grondwet thans is en men vraagt zich af hoe en wat te veranderen in de toekomst middels diepgaande inhoudelijke discussies door naar vragen te luisteren van voor en tegenstanders van het studiopubliek. Doet men dat in Nederland dan is men meteen af bij schreeuwend links zoals we dat de afgelopen dagen hebben gezien.