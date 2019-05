In dat ogenblik hield ik zoveel van haar, dat ik mijn liefde meteen tot alle andere vrouwen en meisjes uitbreidde. En toen mijn moeder vanmorgen lachte,

werd zij een jonge minnares die zich aan mij onderwierp, ook al mocht ik haar alleen met een kinderlijke kus naderen.

De wereld valt voor mij uiteen in vrouwelijke houdingen, in gebaren waarmee meisjes haar jurk losknopen, zich bukken om haar kousen uit te trekken, of zich op een bed uitstrekken met de armen onder het hoofd. Als het niet zo plezierig was, zou het verschrikkelijk zijn.

Zij sliepen in het warme zand, tegen de duinen aan. Toen zij in het dorp terugkeerden, begon het een beetje schemerig te worden, traag, alsof de avond alle tijd nam. In de haven lagen de schepen zonder stoom met iets dierlijks in de manier waarop zij bij elkander schuilden. De arbeiders gingen naar huis, moe en met vuile handen.

Voor de huizen, in de tuintjes, zaten mensen met een drankje want het was een zwoele zomeravond.

Er hing iets zo weldadigs en zangerigs in de lucht, dat men ieder ogenblik een massale geboorte verwachtte. De wereld zou met kinderen worden overstroomd en te gronde gaan aan de overdaad van haar geluk, zoals andere werelden aan de vernietiging.

Wie kent niet zulke voorjaarsavonden in mei of begin juni, wanneer een verlangen voldoende lijkt om alle sterren te bevolken?

Langzaam, als op een verhoging, liepen zij door de lage straten van hun dorp en groetten de meisjes die zij kenden of die zij wilden leren kennen.

'Ik ben treurig van tevredenheid, zei zijn vriend.

'En ik moe van werklust, antwoordde hij.

Met deze betuiging van eensgezindheid gingen zij uit elkaar.

Die avond bracht hij zijn kamer in orde voor het bezoek dat hij verwachtte. Alle rommel die op de tafel en de stoelen slingerden, zette hij in de kast.

Lange tijd treuzelde hij met het kiezen van een boek dat hij opengeslagen op tafel wilde leggen, als bewijs van genoegens waaraan men zich alleen, met de hand onder het hoofd, kan overgeven.

Maar tenslotte verwierp hij dit voornemen, hij hoefde geen indruk meer op haar te maken, hij kon precies en gewoon zichzelf zijn, wat hem een enorme rust gaf.

Buiten was het stil geworden. Door het open raam drongen slechts nu en dan geluiden naar binnen; voetstappen, zingen in de avond, een fluitende boot, treinen in de verte. Met welgevallen keek hij zijn kleine zolderkamer rond.

Mijn cel, dacht hij glimlachend, maar niet om mij in celibaat of seksuele onthouding te oefenen.

Hij behoefde slechts zijn venster open te zetten om engelen van vlees en bloed toegang te verschaffen. Het geluk kwam zijn kamer binnen als een geur die de wind voor zich uit drijft. Hoe beklagenswaardig waren de jongens en mannen, die met dichte ramen sliepen...

Hij ging op het bed zitten, nadat hij het dek teruggeslagen had. Hij had zijn bed geurig willen maken met bladeren en kruiden, zoals het eens in een warm land gewoonte was geweest.

Maar hij moest nog leren zich niet te schamen voor gebaren die overdreven lijken, wanneer men er van afstand naar kijkt. Zijn onschuld had zich te lang met overbodige zaken beziggehouden.

Ik moet nog veel leren, dacht hij. Hij beloofde zichzelf een vlijtig leerling te zijn. De studie trok hem aan.

Hij kleedde zich uit en ging op bed liggen, zonder slaap en ongeduldig. Hij had zijn licht uitgedaan, maar het donker had geen geheimen. Op het tafeltje naast zijn bed lag een zaklantaarn, die hij straks wilde gebruiken om haar naaktheid te exploreren.

Na verloop van tijd hoorde hij in het tuintje vóór het huis voetstappen, te zwaar voor die van een meisje.

Het grint knerpte. Aan het hoesten herkende hij zijn vader, die de ladder tegen de muur onder het raam kwam zetten, zoals andere vaders hun kind een warme kruik brengen voor de nacht.

Het ontroerde hem, deze ouderlijke zorg voor zijn feestvreugde, maar het bezorgde hem tegelijk dezelfde schaamte, die hij die morgen in het gezelschap der anderen had gevoeld. Een oud instinct, om zijn plezier geheim te houden, roerde zich.

Toch was hij zijn ouders dankbaar voor hun geloof in overgeleverde gebruiken, die zoveel instemming wekten bij hun zoon. Zij reikten elkaar ongezien, in het donker, de hand.

De uren tot haar komst bracht hij half wakend, half sluimerend door.

Wanneer hij wakker was, dacht hij er aan wat hij tegen haar zou zeggen. Hij liet ook haar spreken; hij kende de klank van haar stem, de vrolijkheid en de verwondering die ook bij hem woorden wekten.

Maar niet alleen woorden. Zij gaven omtrekken aan zijn gevoel dat overal op het andere, vreemde stuitte. Met zijn zaklantaarn zou hij als met een tondeuse grote vlokken donker van haar lichaam knippen. Hij had zich voorgenomen haar borsten te kussen, zodat haar tepels hard werden en seinen doorgaven aan zijn tong. Hij wilde zijn hand op haar leggen om te voelen dat zij leefde onder haar huid, hoe onverklaarbaar het ook was.

Eindelijk hoorde hij voetstappen naderen die van haar moesten zijn, en in gedachten zag hij de figuur, die haar voeten hadden beschreven en die bij hem tot een voorlopig einde zou komen.

Hij stond op en liep naar het open raam. Hij trilde misschien nog heviger dan de vorige nacht. Het was iets anders een meisje onvoorbereid de kamer te zien binnenklimmen dan bij het raam te staan en te weten wie het is die haar hand ten groet omhoogsteekt.

'Emma, riep hij zacht.

'Ik kom, antwoordde zij en klauterde de ladder op.

Hij tilde haar van het raamkozijn op de vloer. Zij was niet zwaarder dan wat zijn armen verlangden te dragen. Hij voelde hoe de stof van haar jurk om haar lichaam sloot. Zij bracht de koelte van de nacht met zich mee en toen hij een kus op haar wangen drukte, bemerkte hij dat de wind hem vóór was geweest.

'Ik was bang, dat je niet zou komen, fluisterde hij.

'Waarom niet, was haar wedervraag. Ik zou het spel slecht spelen wanneer ik weggebleven was.

Haar woorden maakten hem verdrietig, omdat er te weinig onzekerheid uit sprak. Zij was niet zenuwachtig en trilde niet.

Hij zelf daarentegen, had de plankenkoorts van iemand, die zijn struikelen in een danspas wil veranderen.