Afgelopen zaterdag was het weer eens raak. Iemand riep "Obersturmbahnführer". Niet op sociale media, of ergens in een duistere comment sectie in de spelonken van het internet riool. Maar in de Volkskrant, de kwaliteitscourant met eigen stijlboek, 88 eindredacteuren en een heuse spellingcommissie. Obersturmbahnführer is een veel gemaakte (oliedomme) fout, want demense denken dat het van "stormbaan" komt. Klinkt militair-logisch, maar het is quatsch, en "Bahn" is bovendien spoorlijn in het Duitsch. De juiste benaming is Sturmbann, waarbij Sturm voor aanval/bestorming staat en Bann voor Banner - vlag of vaandel (wiki). Voor de volledigheid hier nog even de juiste rangen en standen der SS-officieren. Vandaag verbeterde de Volkskrant de oliedomme fout Obersturmbahnführer in de schaamrubriek 'Aanvullingen & Verbeteringen'. Maar niet heus. Stelletje Schweinhunden.