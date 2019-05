Toeristen zijn hier slechts tijdelijk, variërend van een paar dagen tot een paar weken, gaan daarna weer netjes terug naar hun eigen land, en houden tijdens hun verblijf in Nederland en/of Amsterdam niet hun hand op, maar betalen voor ALLES: voor hun accommodatie, voor hun eten en drinken, en voor attracties.

Nou kan het best zo zijn dat het in Amsterdam in het hoogseizoen hinderlijk druk is met al die toeristen, dat kan ik niet beoordelen, ik woon er niet. Maar hier bij mij in Den Haag zie je in de zomermaanden toch ook heel wat toeristen, en ik heb het nog nooit als hinderlijk of een last ervaren.

En als ik Amsterdammer was, zou ik me eerder ergeren aan zo'n Tirza de Fockert van GL, die het liefst de Sea-Watch 3 en al die andere NGO mensensmokkelschuiten naar het IJ wil dirigeren, en aan zo'n Rutger Groot Wassink van GL die 500 uitgeprocedeerde, kansloze klaplopers op verschillende locaties in Amsterdam wil "opvangen", dan aan wat veel, maar uiterst lucratieve toeristen. Maar ja, nogmaals, ik woon er niet.