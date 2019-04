Als je snel bent, kun je nog naar Youp van 't Hek in Alkmaar. Die begint eerder vanwege Ajax, maar er is nog plek en geen zorg: je hoeft zelf na Youp niet óók nog de voetbal te kijken. Liever naar iets anders dat vroeger ook ruiger was? Tickets voor Anouk in de Ziggo Dome zijn ook in de uitverkoop. Maar let op, daar kom je met minder dan 22 ook niet het veld op. [Alle andere grappen over Anouk, Ajax en mannen van kleur zijn helaas niet in de selectie opgenomen vanavond.] Andere act: Alan Parsons in Paradiso. Liever wat meer spanning, vernieuwing en rauwe seks? In Utrecht bij SIB ("De studentenvereniging voor Utrechtse gezelligheid en wereldse interesse!") is een bloedgeil verkiezingsdebat over verdeeldheid in de EU. De EU is immers ook een soort voetbal, met licht afwijkende regels: je speelt met 27 lidstaten en na 90 jaar winnen de Duitsers. Kortom - genoeg te doen voor wie geen zin heeft in grasballet vanavond. En als je niks kan verzinnen, neem dan gewoon in een verrassende move je wijf eens mee uit eten in plaats van de voorspelbare 'nou ja dan kijk ik toch maar ff naar Ajax' bankaardappel uit te hangen.