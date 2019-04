Het zoemt al maanden in de online onderstroom: het Amerikaanse avontuur van De Correspondent is een grote oplichting. Maar je weet hoe dat gaat: wie praat, slaapt bij de vissen. Totdat de tongen eenmaal los komen en dan gaat het hard. Nadat de eerste overstapper dit weekend haar mond open deed over de Amerikaanse oplichtingspraktijken van The Correspondent, volgen er meer. En niet zomaar meer, maar acclaimed author & journalist David Simon, schrijver van The Wire aka de beste misdaadserie ooit. David Simon is strictly a suit & tie motherfucker die als ambassadeur voor de Corrie optrad, dus als die schrijft dat Robbie & Ernst-Jan eigenlijk gewoon red tops stonden te slingen on one of them corners, dan weet je dat H.L. Mencken ligt te tollen in z'n journalistengraf:

"I can speak for my own experience. I was recruited to endorse this project by Mr. Pfauth on the explicit premise of a US edition and his direct references to me about the opening of a New York office. This is entirely disappointing. And to be clear we were not discussing a physical office space so much as US-based reporting with the first hires being likely based in NY, with a hope for expansion thereafter. The US-based talent and voice was key for me, even if home-base was overseas."

Wijnberg en Pfauth doen ondertussen een Jimmy McNulty, qua superonschuldige bambi-ogen opzetten en "What the fuck did I do?" schijnheilen, maar - laatste Wire-referentie, sorry - Omar is comin', yo.

Ook Amerika's grootste linkse peiler = pissed: