Ken je dat verhaal nog van die self-made mediamagnaat die met zijn magazine de VS ging veroveren? Die spande talloze Amerikaanse influencers voor zijn commerciële karretje, haalde miljoenen op, en ging vervolgens lekker niet naar Amerika. Het is de klucht van het jaar, maar Nederlandse MSM borstelen elkaars schouders altijd schoon van elkaars roos, dus iedereen doet of het doodnormaal & nooit gebeurd is dat Rob Wijnberg de kluit stevig heeft belazerd om miljoenen op te halen voor een paar mensen die vanuit Amsterdam Engelstalige ik-vormstukjes gaan tikken. En wij weten ook wel: media over media, gaap. Maar een ex-medewerker doet ff een boekje open over Rob z'n oplichterstruuk en we vinden dat zulks toch echt niet onopgemerkt & doodgezwegen mag worden.

Want Wijnberg wil een 'medicijn tegen de waan van de dag' in een wereld waarin "onafhankelijke" media zichzelf reclamevrij en "zelfstandig" (lees: met een mix van abonneegeld en een heleboel subsidiepoet) staande kunnen houden, maar wat je krijgt is een permanente marketingcampagne van een paar policor ijdeltuiten die tegen de SJW-borderline aanschurken en met hulp van NPO en MSM een zeepkist in de ik-vorm getimmerd hebben waar Rutger Bregman zijn activisme voor het basisinkomen en afkeer tegen rijke mensen vanaf kan schreeuwen.

Het Amerikaanse avontuur is de media heist of the year: Wijnberg en Pfauth zijn naar het land met de meeste hysterische media gegaan om daar met hun progressieve oplichterstruuk over waanvrije media miljoenen uit Amerikaanse zakken te kloppen voor een dependance in New York, om vervolgens doodleuk in 020 te blijven met hun faux chique koffietafelmagazine waar de witte wijn sippende elite alleen maar lid van worden omdat het zo deftig klinkt op ons kent ons-feestjes. Uiteindelijk is De Correspedant gewoon het Fyre Festival van de policor journalistiek en het is hilarisch om te zien wie er allemaal in tuinen. Kudo's daarvoor, Rob. Jezelf heilig verklaren is een lucratieve zet gebleken.

Maar het is allemaal opgehangen aan spin, bullshit en schimmige bestedingen en nu voelen mensen die diep in de buidel getast hebben en zich aan het Amerikaanse avontuur verbonden zich verraden door de Corrie Con: "I honestly felt like it was a betrayal, and we had raised funds on false pretense."

Ouder artikel over dezelfde oplichting

krekels in de neder-MSM