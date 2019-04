Ja, christenen worden behoorlijk vervolgd in bepaalde landen - veelal waar het geloof van de vrede het voor het zeggen heeft - en daar mag ook wat mij betreft best meer aandacht voor zijn. We hebben met Pasen nog een fraai voorbeeld gezien in Sri Lanka.

Aan de andere kant: Andries Knevel is één van de drie of vier mensen in Nederland die werkelijk letterlijk gelooft dat Jezus na zijn kruisiging eerst klinisch, compleet, morsdood was, en even later weer springlevend. Ik kan het niet helpen, maar zo iemand kan ik toch echt niet serieus nemen.