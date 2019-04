Ik lees overal "begrenzers"! Omgekeerde wereld.

Mensen moeten domweg goed opgeleid worden voordat je ze het verkeer in stuurt. Risico's zullen er altijd zijn aan deelnemen aan het verkeer. Al begrens je alles op 90, met 90 tegen een boom klappen is nog steeds einde oefening. Een fietser op je motorkap leggen met 70; einde oefening. Het is gewoon imbeciel hoe roekeloos er in Nederland word gereden. Iedereen wil snel, sneller, snelst.

Ik woon zelf aan een dijkje waar 30 de officiële max is. Niemand rijd er 30, alles gaat harder. En waarom? Ik heb géén idee. Want het dijkje is 2,5 km lang, er staan overal auto's geparkeerd dus je moet telkens remmen of stoppen bij tegenliggers, het barst van de fietsers, dagjesmensen, veel schoolgaande jeugd ook. Maar dan tóch zie je ze na iedere noodstop weer volle pijp op het gas gaan. Hele rookwolken uit de uitlaat, motor op toeren, en maar gassen. Om dan telkens weer hard te moeten remmen. En zelfs al zou je dat hele dijkje 90 rijden ipv 30 of 40, wat is dan je tijdwinst op 2-2,5 km? Nihil. Enkele tientallen seconden maximaal. En daarvoor stellen bestuurders gerust hun eigen leven, maar vooral dat van anderen, in de waagschaal. Krankzinnig gewoon.

Handhaving is er nooit, die ene keer dat ik de wijkagent erop aansprak zei hij dat ik bij de gemeente moest zijn. De gemeente zei dat het een zaak voor de politie is. En de politie zei later weer dat het handhaven van de maximum snelheid van 30 geen nut heeft want er zijn geen verkeersremmende maatregelen en dan zou de OvJ seponeren. Serieus. De gemeente weer gebeld en die raadde me aan om dan mijn auto maar zoveel mogelijk óp de rijbaan te parkeren zodat er een versmalling zou zijn. Intussen heb ik al 2x appende fietsers over de motorkap van mijn geparkeerde auto zien kledderen. Ze doen er gewoon niks aan. Staan liever langs de snelweg automatische microboetes te scoren. En dan had je eens op eerste paasdag bij ons in de tuin moeten zitten... Hele slierten met gillende, ploffende, knetterende motorfietsen rossen voorbij. Groepen van 50 plus man, van top tot teen in leer gehuld, dikke midlife bierbuiken over de tank van hun motor die een PK Gewicht verhouding heeft van 1,2 op 1. Ofzo. Monsters die met gemak de 300 kunnen aantikken. Het hele paasweekend hoor je ze ook op de provincialeweg gíllen. Echt krijsend en gillend, alsof je bij de TT bent. Er is blijkbaar geen politie.

Het verbaasd me ook altijd weer hoe hyper Nederlanders in het verkeer zijn. Van de zomer reden we terug over Hazeldonk, ik ben gvd de grens nog niet koud over en daar gaan we weer. Haal je in met 130 zit er weer een imbeciel met groot licht op je bumper. De hele riedel komt in een uur voorbij. Ik word meer moe van dat uur-anderhalf uur in Nederland dan de hele rit vanuit Zwitserland. Handjes omhoog, vingers in de lucht. Zodat ze lekker snel in de volgende file kunnen aansluiten.