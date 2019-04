Was het nou gisteren dat de NPO kwam met een reportage over een brand vorig jaar in een volslagen onbekende kerkje in een of ander gat in Brabant en dat dit toch heel erg overeen kwam met de brand in de Notre Dame?? Wat een farce. In het weekend dat Tiger Woods in Augusta een paar birdies sloeg, sloeg ik er op mijn eigen baan hier in NL ook 2. Kippenvel, komt allemaal erg dichtbij zo. Ik kan mij helemaal voorstellen wat Tiger meegemaakt heeft