Sowieso is DNA iets dat je nodig hebt om achteraf heimelijke zaken op te lossen. Dit was all out in the open, all the time. Geen reden om aan te nemen dat ze het weer zouden doen, of ze het een volgende keer heimelijk doen.

Ik snap dat we al decennia niet meer nadenken over wat de politie wel een niet mag hebben en bewaren (het 'als je niks te vrezen hebt' is strong in NL) maar toch. Zou goed zijn het eens te herzien.