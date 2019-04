Alles is slecht als je er teveel van neemt. Een kilo zout is dodelijk, net als 10l water. We moeten af van al dat verbieden en mensen gewoon weer zelf verantwoordelijkheid laten nemen en dragen voor hun daden. Mensen doen toch wel wat er niet mag, ongeacht een verbod. Misschien juist eerder als het stout is. Reguleren is beter, eventueel met een berichtje naar een psychologische hulpdienst als je meer dan drie keer per maand ongezonde drugsmeuk koopt. Mensen die verslaafd raken aan iets lekkers missen iets anders, het is niet de drugs die verslavend is, het is de psyche die verslaafd raakt. Alles wat lekker is is verslavend, toch is lang niet iedereen verslaafd. Lekker alle drugs reguleren. goede kwaliteit, juiste dosering, vrij van verontreinigingen, acceinzen, geen milleu-dumps, toezicht, psychische ondersteuning, etc