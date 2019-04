Aan alle sneuneuzen ga ook eens op uitzending en maak eens een gijzeling mee en andere shitII have been there).

Dat blijft je hele leven in je systeem hangen en het is een hele worsteling om in de maatschappij mee te blijven draaien en ook om je agressie in toom te houden.

Na mijn uitzending heb ik altijd op mezelf moeten passen om geen onverantwoorde risico's te nemen met gevaar voor anderen en mezelf. Gaat me redelijk af maar ik kan nooit verslappen op dat gebied. Je bent je eigen waakhond en dat is fcking vermoeiend, ik had de hoop dat het met de jaren zou afnemen maar helaas.

En niemand die je begrijpt(begrijp mezelf ook niet), je leven wordt een eenzame tocht de berg op met volle bepakking.

Marco daarin tegen laat zijn waakhond regelmatig los in combinatie met alcohol en drugs en dat is vragen om problemen. Je bent en blijft een ongeleid projectiel als je jezelf controle laat verslappen.