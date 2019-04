De kop is postmodern Nederland in een notendop: bukken voor terreur, onder """leiding""" van law & order gelul & kolder-partij vvd

Turken, Albanezen, Marokkanen: allemaal oprotwaardige opportunisten uit veilige landen die weigeren weg te gaan en zich zodanig misdragen in de publieke ruimte van de gastvrije polder, dat de vvd het beu is en ze met gepaste dwang over de grens flikkert bukt voor onderontwikkelde testosteronculturen en de sfeerverziekende tuigherkomstiërs dan maar hun eigen buslijn aanbiedt. "Veiligelanders", worden ze genoemd, deze "passagiers die proberen naar binnen te glippen zonder te betalen, halve kaartjes kopen of hun afgestempelde biljetten onderhands aan de volgende passagier doorgeven. [Chauffeurs] werden uitgescholden toen ze om vervoersbewijzen vroegen. De ergste lastpakken spugen, slaan op de ramen, vallen vrouwelijke passagiers lastig in de avonduren." Citaat uit NRC en als zelfs het Huichelblad hun nuffige Rokinredactie al verruilt voor de provinciale negorij om dit op te schrijven, moet het wel heel erg zijn. Die komen normaal alleen de Afsluitdijk over als ze demonstreernegers naar een Sinterklaasintocht begeleiden.

Ook de Staatsomroep citeert al een letterlijk onderscheid tussen uitgeprocedeerd asielschuim dat weigert op te tiefen omdat Wil Eikelboom c.s. nog wel een juridisch truukje weten om de procedure te rekken, en 'normale' passagiers. Vraagje, zomaar: als zelfs de Inclusieve DIversiteitsdrammers al moeite hebben om dit recht te breien. Hoe lang denk je dan dat 'normale' mensen dit nog blijven pikken? De zogenaamde "agressielijn" gaat drie maanden op proef rijden. Dat is met een beetje doortuffen ruim genoeg tijd voor zeker dertig pendelritjes tussen Ter Apel en Albanië om het uitschot terug naar hun beginhalte te brengen. Maar ja. We hebben een laaf van Brussel als staatssecretaris, waar we voor dit soort dingen echt ff een Orbán als buschauffeur nodig hebben.