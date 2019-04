Nog maar pas geleden, in februari 2017 heeft deze man een complete (en kinderrijke) wijk op zijn kop gezet door met een handgranaat, een pistool en acht brandbommen te dreigen zichzelf en de complete wijk op te blazen.

Je zou - tenminste in een rechtsstaat - kunnen verwachten dat zo iemand voor lange, lange tijd uit de samenleving wordt gehaald en in een gevangenis of strenge, gesloten inrichting wordt geplaatst.

Maar nee.

Volgens een medewerker van de inrichting in Den Dolder waar psychopaat Michael Panhuis welwillend in de gelegenheid werd gesteld een meisje te vermoorden, komt het woord 'straffen' niet voor in hun vocabulaire.

In dit land zijn wel meer instituties, ooit opgericht om de veiligheid van de staat en haar inwoners te garanderen, waar woorden die te maken hebben met de weerbaarheid van een samenleving, al zo'n halve eeuw geleden uit de vocabulaires zijn geschrapt.

Het was toen bloemetjestijd, en sindsdien lijdt de samenleving continu aan een doodziek makende vorm van hooikoorts als gevolg van de giftige pollen uit die bloemetjestijd, die nog steeds de atmosfeer vervuilen en de geestelijke volksgezondheid aantasten.

"Hij (Janie Hoekstra dus) had zó heel de wijk op kunnen blazen. Laten we niet laconiek doen over een handgranaat. Daar eis ik normaal forse gevangenisstraffen voor’’, verklaarde de officier van justitie na Hoekstra's arrestatie.

Wat de officier van justitie onder een 'forse straf' verstond, blijft helaas in het vage. Maar hoe dan ook: óf de eis was een lachertje, óf het D66-lid dat de straf uiteindelijk toewees, was een lachertje. Want Janie Hoekstra zat amper twee jaar later als vrij man onder het genot van een pilske toe te kijken hoe een door hem vastgebonden rivaal levend verbrandde in een sneue garagebox.

Het hele justitiële systeem, met alle aanhangende instituties zoals gevangenissen, TBS- en andere gesloten of open inrichtingen (verschil tussen die laatste twee is er nauwelijks) is in één generatie tijds, volkomen tandeloos en impotent gemaakt. Niet alleen door onverantwoorde bezuinigingen, maar vooral ook door de linksdraaiende filosofie dat a) straffen niet helpt, b) dat daders toch vooral slachtoffers zijn en c) dat alles wat met veiligheid en weerbaarheid te maken heeft, een vuige rechtse hobby is.