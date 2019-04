De paf-roepende 21-jarige Nijmeegse proleet die Thierry Baudet wel graag doodgeschoten zag worden, moet zich vandaag verantwoorden voor een volwassene. Het wicht is onderdeel van een extreemlinks groepje "anti-fascisten" dat geweld niet zou schuwen als het er op aan komt, maar zodra de hoodies worden afgetrokken en de zakdoeken voor de mond worden weggehaald, weten ze niet hoe snel ze 'sorry ik bedoelde het niet zo' moeten zeggen, lafjes via de advocaat. Ze zal er wel met een voorwaardelijke taartstraf taakstraf vanaf komen in Dit Land, maar haar voorgeleiding, later vandaag, wordt ingeleid door een heerlijk clichébevestigend verhaal in het Algemeen Deugblad. Daarin wordt ein-de-lijk eens ingegaan op wat Het Internet al jaren weet. Namelijk dat extreemlinks AFA-tuig het geweld niet zou schuwen, maar dat het vooral hele sneue sukkels zijn die tussen het boe-roepen door dagenlang over de socialistische heilstaat zitten te vergaderen totdat iedereen het eens is, omdat een werkende hiërarchie voor losers is zolang je nog op uitkeringskosten kouwe pasta kunt knagen in een kraakpand waar alleen gelijkgestemden komen om in de kelder speed te snuiven op nostalgisch ontstemde gitaarmuziek uit lang vervlogen tijd dat kraken nog cool was. Weet de AD-lezer ook weer wat voor vegetarisch vlees we in de domlinkse kuip hebben. Mocht het trutje toch veroordeeld worden, dan trakteren we op taart.