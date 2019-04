Of hoe de kerk zich alle belangrijke taken in zo'n dorp lekker toegeeigend heeft en daar zijn sprookjessaus overheen gegoten heeft. Op tijd komen bij de baas? Doen we voor je. Pijp uit? God voor en Na. Pleuris uitgebroken? Geen nood, oompie in the sky regelt het allemaal.

Wat nou eens als we die oompie in the sky weglaten? Take out the middleman, zeg maar. Is dat niet beter voor iedereen, dus ook hen die niks met oompie hebben, of, je gelooft het niet, er niet in geloven?